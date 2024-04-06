الشطرنج واليوغا والتأمل ثلاثية صنعت نجومية محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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كشف النجم المصري محمد صلاح في حديثه لشبكة "ESPN"، إنه يمارس ثلاث هوايات في وقت فراغه وهي الشطرنج، واليوغا، والتأمل.

وهي الأساليب التي يتبعها لتعزيز قدراته الفكرية في وقت فراغه بعيداً عن المستطيل الأخضر، وذلك من أجل بلوغ أفضل مستوياته والوصول للقمة مع ليفربول .

وأضاف: "ألعب الشطرنج كل يوم تقريبا. كما أمارس اليوغا لجزء كبير من الوقت، وأمارس التأمل كل يوم تقريبا".

وتابع صلاح: "أحاول تطوير الأشياء التي تبدو صغيرة، ليس فقط من خلال كرة القدم، ولكن أيضا من خلال التفكير كشخص. الأمر هكذا.. عندما أفكر في الأمر، أقوم بهذه الأنشطة لأكون أفضل نسخة لي في كرة القدم. ولكن كإنسان، أنا أيضا بحاجة إلى التطور".

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