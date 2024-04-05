لاعبو الدوري الإنجليزي يتصدرون قائمة أغلى نجوم العالم في القيمة السوقية

المصدر: وام

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سيطر لاعبو الدوري الإنجليزي على قائمة أغلى 114 لاعبا في العالم من حيث قيمهم التسويقية، بتواجد 57 لاعباً بفارق كبير عن لاعبي باقي الدوريات الأخرى.

وأصدر موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في اقتصاديات كرة القدم والقيم السوقية للاعبين والفرق، قائمة تضم أغلى لاعبي العالم، مع وضع معيار ألا تقل القيمة التسويقية للاعب الذي يتم اختياره عن 50 مليون يورو.

وضمت قائمة اللاعبين الذين تبلغ قيمهم التسويقية 50 مليون يورو فما أكثر 114 لاعباً، وبلغ عدد لاعبي الدوري الإنجليزي في هذه القائمة 57، من بينهم 11 لاعباً في مانشستر سيتي، بينما توزع باقي العدد على 19 لاعباً في الدوري الإسباني، و14 لاعباً في الدوري الألماني، و12 لاعبا في الدوري الإيطالي، و10 لاعبين في الدوري الفرنسي.

وضمت القائمة لاعباً واحداً فقط من الدوري البرتغالي، وآخر من دوري الدرجة الأولى البرازيلي، وهما السويدي فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي، والذي يعد هدفاً لكل أندية أوروبا الكبرى، والبرازيلي إندريك فيليبي، نجم ريال مدريد المستقبلي المعار إلى بالميراس، وهو اللاعب الوحيد في القائمة الذي لا يلعب في أوروبا.

ويتصدر القائمة الثلاثي المكون من إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، وجود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، وكيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، الذين حافظوا على قيمهم التسويقية جميعًا عند حد 180 مليون يورو. وفي المركز الرابع، جاء جناح ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، بقيمة تسويقية تبلغ 150 مليون يورو.

وتقاسم بوكايو ساكا، لاعب أرسنال، وفيل فودين، لاعب مانشستر سيتي المركزين الخامس والسادس بقيمة 130 مليون يورو، بعد زيادة القيمة التسويقية للأول بـ 10 ملايين يورو، فيما زاد الثاني 20 مليون يورو.

ويعد الإسباني من أصول مغربية لامين يامال "البالغ من العمر 16 عاماً"، لاعب برشلونة، أصغر لاعب في قائمة أفضل 100 لاعب، بقيمة تسويقية بلغت 75 مليون يورو، بعد زيادتها مؤخراً بمعدل 15 مليون يورو، حيث كانت في حدود الـ60 مليون يورو سابقاً.

أما ثاني أصغر لاعب في القائمة فهو البرازيلي إندريك، لاعب ريال مدريد "17 عاما" والذي بلغت قيمته التسويقية 55 مليون يورو بعد زيادة 10 ملايين يورو وفق أخر تحديث، بينما جاء كيفن دي بروين " 32 عاماً" لاعب مانشستر سيتي الذي تبلغ قيمته التسويقية "60 مليون يورو" كأكبر لاعب في القائمة.

ومن بين 15 لاعباً بقيمة سوقية تبلغ 100 مليون يورو أو أكثر، هناك خمسة لاعبين مؤهلين لتمثيل منتخب إنجلترا، هم بيلينجهام، وساكا، وفودين، وديكلان رايس، وهاري كين "110 ملايين يورو"، ويعد جمال موسيالا "110 مليون يورو"، اللاعب السادس الذي كان مؤهلاً للعب مع منتخب إنجلترا، قبل أن يختار نجم بايرن ميونيخ تمثيل ألمانيا بدلاً من ذلك.

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