اشتباك بين الجماهير والشرطة عقب قبل نهائي كأس كرواتيا

المصدر: وكالات

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ذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 50 شخصا اعتقلوا وأصيب عدد آخر في أعمال شغب جماهيري بعد فوز دينامو زغرب على هايدوك سبليت 1-صفر في قبل نهائي كأس كرواتيا لكرة القدم أمس الأربعاء في مدينة سبليت.

واقتحم المتفرجون أرض الملعب بعد صفارة النهاية وامتدت أعمال العنف داخل وحول الملعب حتى وقت متأخر من الليل.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة اعتقلت 51 شخصا وأصيب ثمانية من ضباط الشرطة بعد اشتباكات مع المشجعين.

وقالت الشرطة في بيان لوسائل إعلام كرواتية اليوم الخميس "هاجمت مجموعات كبيرة من الناس رجال الشرطة بإلقاء الألعاب النارية والزجاجات والحجارة ومقذوفات أخرى.

"كما اشتعلت النيران في عدد كبير من حاويات القمامة مما أدى لاستدعاء رجال الإطفاء. كما تسبب حريق في مكان انتظار السيارات في خوف العديد من المواطنين على مركباتهم. كما تضررت سيارة أحد الحكام".

وقال إيفيكا بولياك رئيس بلدية سبليت في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "لا يوجد مبرر للعنف، وأدين بشدة أعمال الشغب وتدمير الممتلكات التي وقعت داخل الملعب وحوله بعد المباراة. آسف لمثل هذه المشاهد وأتمنى ألا نراها مرة أخرى في مدينتنا".

وتغلب دينامو على هايدوك سبليت مرتين في أربعة أيام، في الدوري ثم الكأس.

وتسمى المباريات بين الفريقين "ديربي فييتشني" (القمة الأبدية) في كرواتيا. ويستضيف دينامو فريق ريكا في ذهاب نهائي كأس كرواتيا يوم 15 مايو المقبل.

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