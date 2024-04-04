الأرجنتين تحافظ على صدارة التصنيف وقطر تصل لأفضل مركز في تاريخها

المصدر: وكالات

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حافظ المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم على صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال، بينما عاد المنتخب البلجيكي للمراكز الثلاثة الأولى في أحدث تصنيف أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني التصنيف برصيد 1858 نقطة، متفوقا على المنتخب الفرنسي، وصيف بطل العالم، الذي يملك 59ر1840 نقطة. وقفز المنتخب البلجيكي من المركز الرابع للثالث برصيد 23ر1795 نقطة، على حساب المنتخب الإنجليزي الذي لديه 90ر1794 نقطة.

وأكملت منتخبات البرازيل، والبرتغال، وهولندا، وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا المراكز العشرة الأولى.

وظل المنتخب الألماني في المركز السادس عشر رغم فوزه على المنتخب الفرنسي والهولندي في وديات مارس الماضي

وكان المنتخب الإندونيسي أكثر المنتخبات تقدما في الترتيب، حيث قفز ثمانية مراكز ليحتل المركز الـ134، بينما وصل منتخبا قطر وجزر القمر لأفضل مركز في تاريخهما.

ووصل المنتخب القطري للمركز الـ34 فيما وصل منتخب جزر القمر للمركز 117.

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