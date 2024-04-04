حفل تايلور سويفت في البرنابيو يحدد موعد إعلان صفقة مبابي لريال مدريد

المصدر: البيان

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كشف تقرير صحفي إسباني، خطة ريال مدريد للإعلان عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في 30 يونيو المقبل، وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن اللاعب أنهى اتفاقه مع ريال مدريد للانضمام إلى الملكي الصيف المقبل.

وكتبت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نظرًا للوضع الذي يمر به مبابي مع باريس، أعطاه ريال مدريد الحق في تحديد الموعد المثالي للإعلان عن الصفقة، بشرط أن يتناسب مع ريال مدريد".

وتابعت الصحيفة: "مبابي وقع على عقده مع ريال مدريد في الأسبوع الأول من شهر فبراير الماضي، ويمتد العقد لخمس سنوات".

وأضافت الصحيفة: "ينتهي الدوري الفرنسي 18 أو 19 مايو، وإذا حافظ باريس على تفوقه الحالي فقد يكون البطل قبل 3 أو 4 جولات من النهاية، وحال إذا لم يواجه باريس ريال مدريد بنهائي دوري الأبطال، فمن المرجح الإعلان عن الصفقة في مايو".

وأشارت إلى أن مبابي يريد أن يلعب بطولة أوروبا مع منتخب فرنسا دون ضغوط.

وكشفت أن التقديم الرسمي لمبابي في ريال مدريد سيكون في فترة ما قبل أو بعد حفلتي المغنية تايلور سويفت في سانتياجو برنابيو من أجل الاستفادة من الحضور الجماهيري الكبير، حيث سيتم تنظيم حفلتين لها داخل ملعب الريال يومي 29 و30 مايو المقبل.

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