مقتل مدافع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بالرصاص

المصدر: وكالات

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قتل مدافع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي لوك فلورز رميا بالرصاص أمس الأربعاء، خلال عملية سطو بالسلاح على سيارته في إحدى محطات الوقود، وفقًا لما أعلن فريقه والسلطات المحلية.

ونشر النادي الجنوب أفريقي على مواقع التواصل الاجتماعي "ببالغ الحزن نعلن أن لاعب كايزر تشيفز لوك فلورز، فقد حياته بشكل مأساوي الليلة الماضية خلال محاولة سرقة سيارته في جوهانسبرج".

ووفقا للشرطة، كان اللاعب البالغ 24 عامًا والذي ارتدى قميص منتخب بلاده ما دون 23 عاما، ينتظر أن تتم خدمته داخل سيارته عندما وصل رجلان مسلحان على متن سيارة بيضاء اللون وحاولا سرقة سيارته.

وقال متحدث باسم الشرطة "لقد هدده المشتبهان بهما بمسدس وأخرجاه من السيارة، قبل أن يطلقوا النار عليه في الجزء العلوي من جسده، وغادر أحد المشتبه بهما مع سيارة الضحية، يتبعه شريكه"، وتم إعلان وفاة فلورز لدى وصوله إلى المستشفى.

وبدأت الشرطة تحقيقا وتبحث عن المشتبه بهما، لكن لم يتم الإعلان عن أي اعتقالات حتى صباح الخميس.

ويعد كايزر تشيفز أحد أكبر أندية كرة القدم في جنوب أفريقيا، وقد توج بلقب الدوري 12 مرة ويملك الرقم قياسي لعدد الألقاب المحلية (53)، ووصل إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا في عام 2021، وتشهد جنوب أفريقيا ارتفاعا في نسبة الجريمة، حيث سجلت البلاد ما معدله 84 جريمة قتل يوميا بين أكتوبر وديسمبر 2023، وفقا للأرقام الرسمية.

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