ميسي يواصل الغياب عن إنتر ميامي

المصدر: وكالات

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غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يعاني من إصابة عضلية منذ منتصف الماضي، عن مباراة فريقه إنتر ميامي الأمريكي أمام مونتيري المكسيكي في ذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف، والتي أقيمت فجر اليوم الخميس، وخسرها الفريق الأمريكي 1-2.

وكان مدرب الإنتر جيراردو تاتا مارتينو قد تجنب البت في مشاركة ميسي في المباراة التي لعبت اليوم.

وقال مارتينو عن احتمالية مشاركة ميسي: "لقد تدرب (الثلاثاء) بالفعل، غدا (الأربعاء) سنحدد. لا يزال هناك 24 ساعة متبقية" قبل المواجهة.

وفي النهاية قرر المدرب عدم الزج بابن مدينة روساريو في المباراة، لكن التشكيلة الأساسية لإنتر ميامي ضمت لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

يشار إلى أن ميسي، الذي تدرب مع زملائه الثلاثاء، لم يلعب أي مباراة منذ اللقاء الذي شارك فيه أمام ناشفيل في 13 مارس الماضي.

ومنذ ذلك الحين، غاب صاحب القميص رقم 10 في منتخب الأرجنتين عن مباراة واحدة مع (الألبيسيليستي) وثلاث مباريات مع إنتر ميامي أمام دي سي يونايتد ونيويورك ريد بولز ونيويورك سيتي.

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