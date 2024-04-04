إصابة نجم باريس سان جيرمان قبل موقعة برشلونة تقلق إنريكي

المصدر: البيان

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تعرض أحد اللاعبين البارزين في صفوف باريس سان جيرمان لإصابة مقلقة، قبل أيام من مواجهة برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأظهرت الكاميرات معاناة وارن زائير إيمري نجم باريس سان جيرمان، من إصابة، خلال مشاركته مع فريقه في مباراة رين، أمس الأربعاء، بنصف نهائي كأس فرنسا.

وخرج زائير إيمري من المباراة في الدقيقة 76 لحساب مانويل أوجارتي، ثم وضع ضمادة على ساقه وأخرى على العضلة الخلفية أثناء الجلوس على مقاعد البدلاء.

ويخشى لويس إنريكي أن تكون إصابة إيمري مؤثرة، وتتسبب في غيابه عن الموقعة المنتظرة أمام برشلونة.

يذكر أن إيمري خاض 34 مباراة مع باريس سان جيرمان في مختلف المسابقات هذا الموسم، وأحرز 3 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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