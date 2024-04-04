إغلاق مدرجات خيتافي بسبب إهانات عنصرية

المصدر: مدريد - أ ف ب

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عوقب نادي خيتافي بإغلاق جزئي لمدرّجات ملعبه ثلاث مباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم، بسبب إهانات عنصرية ومعادية للأجانب طالت لاعب إشبيلية الأرجنتيني ماركوس أكونيا خلال مباراة الفريقين الأسبوع الماضي.

ويتعيّن على النادي وضع لافتة في المنطقة المغلقة من المدرجات «تدين أعمال العنف، العنصرية، كراهية الأجانب عدم التسامح في كرة القدم» فضلاً عن رسالة دعم للعب النظيف، حسب ما أوضحت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني للعبة التي أضافت إلى العقوبة غرامة بقيمة 27 ألف يورو.

واضطر حكم المباراة إلى إيقافها لفترة وجيزة بعد إهانات موجهة للاعب الأرجنتيني، فيما كشف المدرب كيكي سانشيس فلوريس تعرضه أيضاً لمجموعة من الشتائم.

وتأتي هذه الأحداث بعد مباراة ودية البرازيل وإسبانيا منظمة لمواجهة العنصرية رداً على إهانات تعرض لها أكثر من مرة مهاجم ريال مدريد البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور.

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