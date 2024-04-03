نجل ميسي يسجل هدفاً في النهائي ويمنح براعم إنتر ميامي لقباً غالياً (فيديو)

المصدر: البيان

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قاد تياغو ميسي، نجل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي الأمريكي تحت 12 عاما، للتتويج بكأس "عيد الفصح" الدولية، بعدما سجل هدفا في المباراة النهائية.

ونظمت البطولة في مدينة كيسيمي بولاية فلوريدا، بمشاركة أكثر من 300 فريق بينهم 30 فريقا دوليا، والتقى نادي إنتر ميامي في النهائي مع فلوريدا كراز.

وسجل تياغو ميسي هدفا ليساهم في فوز فريقه على فلوريدا كراز برباعية دون رد ويمنحه لقب البطولة، وفقاً لروسيا اليوم.

وانضم تياغو ميسي إلى أكاديمية نادي إنتر ميامي بعد تعاقد الفريق الأمريكي مع والده في الصيف الماضي.

ويلعب في صفوف براعم نادي إنتر ميامي إلى جانب تياغو ميسي، كذلك بنجامين سواريز، نجل مهاجم برشلونة الأسبق لويس سواريز الذي انضم خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة للفريق لأول بنادي إنتر ميامي.

وسيتعين على تياغو وبنجامين بذل مجهود جبار للاقتراب من الإنجازات التي حققها والديهما، خاصة ليونيل ميسي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، ولقب كأس العالم إضافة إلى فوزه بجميع الألقاب الممكنة مع فريقه السابق برشلونة.

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