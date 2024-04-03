قبل لقاء «الشياطين الحمر» مع ليفربول.. غوارديولا: أنا مشجع لمانشستر يونايتد

المصدر: البيان

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مازح بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الصحفيين بعدما زعم أنه مشجع دائم للغريم مانشستر يونايتد، قبل مباراة "الشياطين الحمر" ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف مانشستر يونايتد غريمه ليفربول يوم الأحد المقبل في قمة الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ويمني مانشستر سيتي نفسه، أن يحقق جاره نتيجة إيجابية في قمة الأحد كونها ستصب في صالح الفريق السماوي، الذي ينافس على لقب المسابقة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 64 نقطة، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن المتصدر ليفربول، فيما يأتي أرسنال في المركز الثاني بـ 65 نقطة.

وبحسب ما أبرزته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سُئل جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أستون فيلا، المقرر لها اليوم الأربعاء، عن مواجهة اليونايتد وليفربول، فرد ضاحكًا: "أنا دائمًا مشجع لليونايتد!".

بدوره، يسعى مانشستر يونايتد لتعطيل مسيرة ليفربول وحرمانه من تحقيق لقب البريميرليغ، حتى يظل صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب الدوري عبر التاريخ، لاسيما وأنه لا يفصله عن الريدز سوى لقب وحيد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.

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