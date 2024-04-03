إيقاف مباراة بالدوري الإنجليزي للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار

المصدر: البيان

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شهدت مباراة نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون، أمس الثلاثاء، على ملعب سانت جيمس بارك، بالجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، مشهدًا رائعًا.

وخلال الشوط الأول من اللقاء الذي انتهى بالتعادل (1-1)، أوقف الحكم المباراة عند رفع أذان المغرب، للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار.

واتجه اللاعبون المسلمون نحو خط التماس، والذين كان أغلبهم من فريق إيفرتون، حيث قاموا بعمل إفطار جماعي مصغر، وتناولوا بعض التمور والفواكه مع شرب الماء لكسر صيامهم، قبل استئناف المباراة.

وألقت وسائل الإعلام الإنجليزية الضوء على هذه اللقطة، خاصة مع تجمع عدد كبير من اللاعبين المسلمين حول بعضهم للإفطار بشكل جماعي.

وتسمح رابطة البريميرليغ للاعبين المسلمين بالإفطار أثناء المباريات عند رفع أذان المغرب، من خلال إيقاف اللقاء لبضع دقائق.

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