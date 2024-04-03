الأكثر تسجيلاً من الركلات الحرة.. رونالدو يقلص الفارق مع ميسي

المصدر: البيان

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واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، مطاردة عرش غريمه الأزلى، الأرجنتيني ليونيل ميسي في عدد الأهداف المسجلة من الركلات الحرة، وذلك بعدما أحرز هدفين ضد أبها، مساء أمس الثلاثاء، من ركلات حرة، من أصل 3 أهداف سجلها في المباراة.

وسجل كريستيانو رونالدو الركلتين في الدقيقتين 11 و21 خلال المباراة التي جمعت الطرفين، ضمن الجولة 26 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء الهدف الأول من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يسجل الثاني من الجهة اليسرى ببراعة شديدة.

وبهذه الثنائية، وصل رونالدو إلى 63 هدفا من الركلات الحرة المباشرة رفقة الأندية والمنتخب البرتغالي.

وقلص رونالدو الفارق مع ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي إلى ركلتين فقط، حيث سبق أن سجل الأرجنتيني 65 هدفًا من ركلات حرة مباشرة.

يذكر أن رونالدو عزز تصدره لترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 هدفًا موسعا الفارق مع ألكسندر ميتروفيتش، نجم الهلال إلى 7 أهداف.

وبحسب شبكة أوبتا، فإن رونالدو بات أول لاعب يسجّل هدفين من ضربتين حرتين مباشرتين في لقاء واحد بدوري المحترفين السعودي، منذ جلال الداودي مع الرائد أمام الوحدة في 2019.

وحقق كريستيانو رونالدو رقمًا غير مسبوق له مع النصر السعودي، حيث ساهم رونالدو في 4 أهداف بشوط واحد ضد أبها، بعدما سجل 3 أهداف، وصنع هدفًا.

وسجل رونالدو الهاتريك الخامس له مع النصر في كل البطولات منذ انضمامه إلى الفريق في يناير 2023.

لكنها المرة الأولى التي يسجل فيها رونالدو هاتريك في مباراتين متتاليتين، بعد أن سجل ثلاثية في مباراة الطائي التي انتهت بفوز النصر 5-1.

وبخلاف مباراة الطائي، سجل النجم البرتغالي هاتريك في مرمى الوحدة (سوبر هاتريك)، وضمك بالموسم الماضي من الدوري، والفتح في الموسم الحالي من المسابقة.

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