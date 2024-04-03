المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الرياضة الكاميرونية تعيين البلجيكي مارك بريس مدربًا لمنتخب الكاميرون خلفًا لريجوبير سونج.

وترك سونج منصبه نهاية الشهر الماضي بعد خروج المنتخب الكاميروني من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في ساحل العاج على يد نيجيريا الوصيفة.

واستلم سونج المهمة في فبراير 2022، وقاد المنتخب للتأهل إلى كأس العالم في قطر 2022 بفوز دراماتيكي على الجزائر (2-1) في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني من إياب الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية (0-1 ذهابا في دوالا).

لكن الكاميرون، بطلة القارة السمراء 5 مرات، خرجت من دور المجموعات، على الرغم من فوزها المفاجئ على البرازيل 1-0 في الجولة الثالثة الأخيرة.

وفي البطولة الإفريقية، بدأت الكاميرون مشوارها بتعادلٍ مع غينيا 1-1، ثم خسرت أمام السنغال 1-3 قبل الفوز الصعب على غامبيا 3-2، ومن بعده الخروج من ثمن النهائي على يد نيجيريا بخسارتها بهدفين نظيفين.

ويعول منتخب "الأسود غير المروضة" الآن على خبرة بريس، ابن الـ 61 عاماً الذي أشرف على 15 فريقاً خلال مسيرة تنقل فيها بين بلجيكا وهولندا والسعودية، حيث أشرف على الفيصلي والرائد.

وكانت التجربة الأخيرة لبريس مع لويفن البلجيكي الذي أمضى معه 3 مواسم من 2020 حتى 2023.

ويستلم بريس الكاميرون ومنتخب "الأسود غير المروضة" في صدارة مجموعته الرابعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة الى مونديال 2026 بعد الفوز على موريشيوس 3-0 والتعادل مع ليبيا 1-1.

وسيكون الاختبار التالي في يونيو حين تخوض الكاميرون مباراتين في الجولتين الثالثة والرابعة ضد ضيفتها الرأس الأخضر التي جمعت 4 نقاط أيضاً من مباراتيها الأوليين، ومضيفتها أنجولا (نقطتان من تعادلين).

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