إنريكي يستنكر "التكهنات" حيال علاقته بمبابي.. كل ما يقال بناء على أخبار كاذبة

المصدر: أ ف ب

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استنكر مدرّب باريس سان جرمان الفرنسي، الإسباني لويس إنريكي، الثلاثاء "كل أنواع التكهنات" حيال علاقته بالنجم كيليان مبابي وتقليص وقت مشاركته مع فريق العاصمة منذ اعلان نيته بالرحيل في نهاية الموسم.

سئل إنريكي في مؤتمر صحافي عشية مواجهة رين في نصف نهائي كأس فرنسا لكرة القدم عن سلوك قائد منتخب فرنسا وهداف مونديال 2022، بعد خروجه بعد ساعة على انطلاق مباراة مرسيليا الأخيرة في الدوري الأحد (2-0).

قال ممتعضاً "الغريب هو كل ما يقال بين جزء من الصحافيين بناء على أخبار كاذبة. اخترع أحدهم إهانة (انطلاقاً من اللقطات)، فنشأت تكهنات من جميع الأنواع".

بدوره، نشر مبابي صورة على حسابه في انستغرام وهو يدير ظهره مستعداً لتسليم شارة القائد للاعب آخر.

تابع إنريكي "أعيش كل هذا الامر براحة تامة. أنا سعيد من كل اللاعبين، من بينهم كيليان، لقد تصرّف دوماً بطريقة باهرة".

اعتبر المدرّب السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا ان التعليقات "لا تؤثّر علي، لا اسمع، لا اقرأ".

ويستعد سان جرمان لمواجهة قوية مع برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في 10 و16 أبريل.

وفيما يبدو احتفاظه بلقب الدوري المحلي مسألة سهلة، يحارب الفريق المملوك قطرياً على ثلاث جبهات، ما دفع إنريكي إلى القول "اتمنى ان تنتهي الأمور بشكل جيد لسان جرمان، لكيليان، للجميع... جميعنا في قارب واحد، يبحر أملاً في تحقيق النجاح".

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