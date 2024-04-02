مانشستر سيتي يحافظ على صدارته أغلى فريق في العالم بقيمة تسويقية 1.27 مليار يورو

المصدر: وام

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حافظ فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على صدارته لأغلى فرق العالم قيمة تسويقية، بقيمة إجمالية بلغت 1.27 مليار يورو، وذلك بعد آخر تحديثات للقيمة السوقية للاعبين، وانتهاء فترة التوقف الدولي.

ونشر موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في اقتصاديات كرة القدم والقيم السوقية للاعبين والفرق، تقريراً مطولاً تضمن قائمة أعلى فرق العالم من حيث القيمة السوقية، بعد آخر تحديثات في جميع الدوريات حول العالم بما فيها الدوريات الخمس الكبرى، وبعد تعديل القيمة السوقية لأكثر من 500 لاعب في هذه الدوريات الكبرى (الإنجليزي والإيطالي والإسباني والألماني والفرنسي).

وأشار التقرير إلى أن هذه التحديثات أكدت أيضا حفاظ لاعبين مثل جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، وإيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، على صدارتهم باعتبارهم اللاعبين الأكثر قيمة في العالم بـ 150 مليون يورو.

وتضمنت القائمة المحدثة الزيادات التي طرأت على القيمة التسويقية لكل نادي من الأندية العشر الأوائل، التي تصدرتها كرة القدم الإنجليزية بـ 6 أندية، في مقدمتها مانشستر سيتي وأرسنال، الأعلى قيمة في العالم.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسيتي بنسبة 0.6% في آخر تحديث للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ظل النادي الأكثر قيمة في العالم، ولدى السيتي 3 لاعبين تبلغ قيمتهم أكثر من 100 مليون يورو، وهم إيرلينج هالاند وفيل فودين ورودري.

وزادت القيمة السوقية لفودين بنحو 20 مليون يورو، وهو ما عوض تخفيض تصنيف جوسكو جفارديول وجاك جريليش وماتيوس نونيز.

كما ارتفعت القيمة السوقية لأرسنال بنسبة 0.8 % من 1.11 مليار يورو إلى 1.12 مليار يورو. وصعدت القيمة السوقية للاعبين مثل بوكايو ساكا وويليام ساليبا وجابرييل، خلال تحديث الدوري الإنجليزي الممتاز مع تراجع آخرين مثل توماس بارتي إدي نكيتياه وجابرييل مارتينيلي.

وظل فريق ريال مدريد هو الفريق الأكثر قيمة في إسبانيا على الرغم من الانخفاض الطفيف بنسبة 0.1% في تحديث الدوري الإسباني. ويعد الثنائي إبراهيم دياز وأندري لونين هما اللاعبان الوحيدان في الريال اللذان حصلا على ارتفاع في القيمة السوقية، فيما تم تخفيض تصنيف سبعة لاعبين من بينهم ديفيد ألابا وتوني كروس ولوكا مودريتش.

وانخفضت القيمة التسويقية الإجمالية لفريق باريس سان جيرمان بنسبة 1.1% إلى 1.02 مليار يورو، لكن الفريق يتفوق على بقية فرق الدوري الفرنسي، بفارق كبير، وستنخفض القيمة الإجمالية لفريق باريس سان جيرمان إذا غادر مبابي هذا الصيف- كما هو متوقع-.

كما انخفضت القيمة التسويقية الإجمالية لبايرن ميونيخ أكثر من أي ناد آخر في المراكز العشرة الأولى، بنسبة 4.8% لتبلغ 929.45 مليون يورو، في ظل نتائج محلية تشير إلى أن بايرن متجه إلى خسارة اللقب أمام باير ليفركوزن.

وحافظ فريق تشيلسي الإنجليزي على موقعه في المرتبة السادسة رغم انخفاض قيمته السوقية الإجمالية بنسبة 2% من 947.3 مليون يورو إلى 938.3 مليون يورو، مع تراجع القيمة السوقية لكل من مويسيس كايسيدو وروميو لافيا بمقدار 10 ملايين يورو.

وحظي فريق ليفربول بثالث أكبر ارتفاع في القيمة السوقية لأي نادٍ إنجليزي في آخر تحديث خلف ولفرهامبتون ولوتون تاون، حيث ارتفعت القيمة السوقية له بنسبة 6.1% من 868.75 مليون يورو إلى 921.4 مليون يورو، مع تمتع كونور برادلي بارتفاع كبير قدره 13 مليون يورو.

وتراجعت القيمة التسويقية لفريق برشلونة بأكثر من 150 مليون يورو عن منافسه ريال مدريد بعد تخفيض تصنيفه بنسبة 2.8% ليصل إلى نحو 839.5 مليون يورو.

وتعرض كل من فرانكي دي يونج وأليخاندرو بالدي وبيدري لهبوط كبير في قيمهم التسويقية، بينما في المقابل ارتفعت قيمة المواهب الشابة باو كوبارسي ولامين يامال، اللذين يمثلان مستقبل برشلونة.

وعزز توتنهام مكانته باعتباره خامس أغلى فريق في إنجلترا بارتفاع قدره 2.1 % ليصل إلى 777 مليون يورو.

ويأتي نادي مانشستر يونايتد في المركز العاشر، وصعدت قيمة لاعبه كوبي ماينو السوقية بأعلى ترقية في القيمة السوقية لأي لاعب في العالم بما يبلغ 29 مليون يورو، برغم أن القيمة الإجمالية ليونايتد انخفضت بنسبة 0.1% مع تراجع القيم السوقية للاعبين أنتوني وسفيان أمرابط وماركوس راشفورد.

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