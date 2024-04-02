محمد صلاح خارجها.. قائمة الأكثر تميزًا بالدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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ألقى الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع "إكس"، الضوء على اللاعبين الذين تربعوا على رأس قوائم الأكثر، تميزًا بالبريميرليغ هذا الموسم.

وجاء النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، على رأس قائمة الهدافين برصيد 18 هدفًا.

وتساوى الثلاثي باسكال جروس (برايتون)، كيران تريبيير (نيوكاسل) وأولي واتكينز (أستون فيلا) في صدارة قائمة صناع الأهداف، بواقع 10 تمريرات حاسمة لكل لاعب فيهم.

واحتل برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، صدارة قائمة الأكثر صناعة للفرص برصيد 86 فرصة.

واعتلي الإسباني ديفيد رايا لاعب أرسنال قائمة الحراس الأكثر خروجًا بشباك نظيفة، بواقع 10 مباريات، فيما جاء توماس كامينسكي لاعب لوتون تاون، على رأس قائمة الأعلى في عدد التصديات بواقع 114.

وعلى مستوى المراوغات، تفوق الغاني محمد قدوس نجم وست هام بـ 83 مراوغة.

وعلى الصعيد الدفاعي، فإن فينيسيوس سوزا لاعب شيفيلد يونايتد هو الأكثر تفوقًا في التدخلات بـ (64)، فيما قام أنتوني روبنسون، لاعب فولهام، بأكبر عدد من الاعتراضات (70)ن أما جيمس وارد براوس، لاعب وسط وست هام، فهو الأكثر قطعًا للمسافات حتى الآن، بإجمالي 323 كيلومترا.

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