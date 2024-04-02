غوارديولا: كان علينا قتل شخص للفوز على أرسنال

المصدر: البيان

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ألمح بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إلى إن فريقًا واحدًا فقط سعى لتقديم كرة ممتعة خلال مباراة القمة أمام أرسنال (0-0) مساء الأحد، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشاد غوارديولا بطريقة مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا الدفاعية، لكنه أشار إلى عدد اللاعبين الذين نشرهم الفريق اللندني في المناطق الدفاعية من أجل الخروج بالتعادل.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "أنا فخور جدًا، لقد تراجع أرسنال في العمق بشكل جيد حقًا. كان من الصعب إيجاد التمريرات في المساحات الضيقة. كانت الكتلة العميقة صعبة حقًا".

وأضاف: "كانت نيتنا هناك. لقد دافعوا جيدًا في المنطقة العميقة مع الكثير من الأشخاص المحيطين بهالاند، كان علينا التحلي بالصبر والعثور على مساحة للعبور".

وتابع: "هناك طرق مختلفة للقيام بذلك. لقد قاموا بعمل جيد مع الضغط بعد الحصول على الكرة، لا يهم عدد اللاعبين الذين تدافع بهم، كان الهدف الرئيسي هو عدم تلقي أي هدف. أنا أتحكم فقط في فريقي والباقي لا يمكنني التحكم به".

وردا على سؤال حول كيفية كسر خط دفاع آرسنال، أجاب جوارديولا: "قتل شخص ما مع دفاعهم بتسعة لاعبين؟".

وحصل سيتي على أربع نقاط فقط من المباريات ضد الخمسة الأوائل على سلم الترتيب، مقارنة بـ 16 نقطة في الموسم الماضي، واعترف فوارديولا الآن بأنه يعتمدون على خدمات من فرق أخرى لتحقيق اللقب الرابع على التوالي.

وأردف: "تتظاهر وكأن النتيجة كانت 7-0 كل أسبوع على مدار السنوات الست الماضية، لأننا فزنا بخمس نقاط من أصل ستة، (تعتقد أننا) يجب أن نتفوق بفارق 10 نقاط. لا يمكنك ذلك لأنهم جيدون حقًا، وكلوب وميكيل لديهما فريقان استثنائيان. كفريق ما زلنا هناك".

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