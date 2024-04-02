«هنا كان يرقد رونالدو» مزاد لبيع فراش نام عليه «الدون» يبدأ بـ 5 آلاف يورو

المصدر: وكالات

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سيطرح أحد فنادق ليوبليانا بسلوفينيا في مزاد خيري، الفراش الذي نام عليه كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، في زيارته الأخيرة لسلوفينيا.

وقال موقع "24ur"، إن وجود كريستيانو رونالدو في العاصمة السلوفينية تسبب في حالة من "الهوس"، وسعى عدد كبير من المشجعين للاقتراب من اللاعب والحصول على توقيعه، أو التقاط صور معه.

وقال الموقع "لم يرض النجم الكثير من الجماهير" بسبب تفاديه لهذه المحاولات بعد ودية منتخب البرتغال وسلوفينيا التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

وقرر فندق "جران بلازا هوتيل" في العاصمة السلوفينية الذي أقامت فيه بعثة المنتخب البرتغالي، طرح الفراش الذي نام عليه رونالدو للبيع في مزاد لأغراض خيرية بسعر مبدئي قيمته 5 آلاف يورو، وسيعقد المزاد في نهاية أبريل، كما أكد الفندق.

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