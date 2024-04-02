عضو بارز سابقًا في مانشستر سيتي على أبواب «الغريم»

المصدر: وكالات

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تقدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بطلب رسمي للتعاقد مع جيسون ويلكوكس، مدير كرة القدم بنادي ساوثهامبتون، حسبما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم الثلاثاء.

وتولت شركة إنيوس مؤخرًا مسؤولية عمليات كرة القدم في مانشستر يونايتد كجزء من الصفقة التي جعلت السير جيم راتكليف مالكا لأقلية أسهم النادي العريق.

ويضع يونايتد ضمن اهتماماته التعاقد مع دان أشورث، المدير الرياضي لنادي نيوكاسل يونايتد، الذي تم وضعه في إجازة إجبارية، كما تبدو المفاوضات جارية أيضا للظفر بخدمات ويلكوكس.

وعمل ويلكوكس /53 عاما/ مديرا لكرة القدم بنادي ساوثهامبتون، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب)، قادما من مانشستر سيتي في الصيف الماضي، بعد أن عمل كمدير للأكاديمية خلال 11 عاما في النادي المتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.

ويقترب ويلكوكس من الانضمام إلى يونايتد، رغم أن شروط التعويض مازالت تبدو نقطة شائكة في المفاوضات.

وعرضت إدارة مانشستر يونايتد تعويضا يناهز راتب عام كامل، لكن ساوثهامبتون يريد الحصول على مبلغ أكبر.

ويرغب يونايتد في أن يتولى ويلكوكس منصبه في النادي خلال الصيف، حيث يسعى للتوصل إلى نتيجة ودية.

وظهر تقرير خلال مباراة ساوثهامبتون ضد إيبسويتش مساء أمس الاثنين يفيد بأن ويلكوكس استقال من وظيفته بالنادي، وهو ما يعني تقديم فترة إشعار مدتها 12 شهرا قبل أن يتمكن من تولي دور جديد.

ووفقا لبي أيه ميديا فإن ويلكوكس يتمتع بعلاقة جيدة مع الرئيس التنفيذي الجديد ليونايتد عمر برادة منذ أن عملا سويا في مانشستر سيتي.

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