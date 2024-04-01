كأس إيطاليا بوابة يوفنتوس للانتقام من لاتسيو

المصدر: وكالات

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يسعى يوفنتوس لرد اعتباره عندما يستضيف لاتسيو، غدا الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وكان يوفنتوس قد خسر من لاتسيو بهدف نظيف، السبت الماضي، في إطار الجولة 30 من عمر الدوري الإيطالي، على ملعب الأولمبيكو.

وكانت مباراة السبت في العاصمة الإيطالية، الأولى لفريق لاتسيو تحت قيادة الكرواتي إيجور تودور، الذي نجح في إسقاط فريقه السابق.

وقرر لاتسيو، الاستعانة بجهود تودور بعد رحيل ماوريسيو ساري، الذي استقال من منصبه نتيجة سلسلة من النتائج المتواضعة.

وبدأ لاتسيو، حقبة ما بعد ساري، بفوز خارج الديار على فروسينوني بنتيجة 3-2 في المرحلة الماضية، وذلك بقيادة المدرب المساعد جوفاني مارتوتشيلو.

ودافع تودور عن ألوان يوفنتوس كلاعب خلال الفترة من 1998 وحتى 2007، ووصل معه إلى نهائي دوري الأبطال عام 2003، وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي مرتين، وهبط معه إلى الدرجة الثانية في 2006.

وعاد الكرواتي إلى يوفنتوس في صيف 2020، وتولى مهمة مساعد المدرب أندريا بيرلو.

وقال تودور في تصريحات لشبكة دازن "إنها أفضل بداية يمكن أن أتمناها. من الرائع الفوز بهذه الطريقة، ولم يكن بالإمكان أن نبدأ هذه التجربة بشكل أفضل من ذلك".

وتابع "أنا سعيد من أجل الطريقة التي تعاملنا بها مع المباراة".

وازداد الضغط على أليجري مدرب اليوفي، لاسيما وأن فريق "السيدة العجوز" اكتفى بفوز وحيد في آخر 9 جولات بالكالتشيو.

وقال فويتشيك تشيزني حارس يوفنتوس "فوز واحد في 9 مباريات أمر لا يليق باليوفي، يجب معرفة كيفية التعامل مع الضغط".

وشدد "يجب أن نفهم جميعنا ضرورة أن نقدم للفريق أكثر من ذلك.. ندرك أننا لم نقدم الكثير ليوفنتوس في آخر شهرين، إنها لحظة سلبية وهذا الأمر يؤلمنا جميعا".

وسيواجه الفائز من معركة يوفنتوس ولاتسيو، المنتصر من صدام أتالانتا وفيورنتينا.

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