أنشيلوتي يرد على تصريح غوارديولا بشأن التسعة أيام

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ردَّ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على غضب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بشأن مباراة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كان غوارديولا، صرح مؤخرًا: "بعد مباراة أرسنال. سنلعب يوم الأربعاء مع أستون فيلا الساعة 20:15، ثم السبت الساعة 12:30 ضد كريستال بالاس.. بعد ذلك سنذهب إلى مدريد يوم الثلاثاء".

وأضاف: "أما ريال مدريد، فلديه 9 أيام كي يستعد للمباراة.. 9 أيام! امنحوني يومًا آخر؛ لأن الفارق كبير".

وقال أنشيلوتي، في تصريح أبرزه الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على منصة "إكس": "تصريح غوارديولا؟ هذه كرة القدم. أنا سعيد بوجود 9 أيام أمامنا كي نستعد لمباراة السيتي. لدينا أفضلية صغيرة بسبب ذلك.. هذا صحيح".

وختم المدرب الإيطالي: "لكن هذا لن يؤثر على المباراة. لدينا وقت للتحضير وسنبذل قصارى جهدنا لاستغلاله".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز