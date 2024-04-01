الدوري المكسيكي.. خسارة درامية لسانتوس لاجونا

المصدر: وكالات

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واصل سانتوس لاجونا، نتائجه المخيبة بالخسارة أمام مضيفه خواريز (1-2) ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المكسيكي لكرة القدم، فجر الإثنين.

ولم يستغل سانتوس لاجونا، تقدمه بهدف إيمانويل إتشيفيريا في الدقيقة (64)، بل قلب فريق خواريز الطاولة على ضيفه بهدفين في الأمتار الأخيرة من اللقاء، سجلهما فرانسيسكو كالفو وآنخيل زالديفار في الدقيقتيين (88، 95).

وتعثر سانتوس لاجونا بتعادل وخسارة في آخر جولتين ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الـ12.

أما خواريز، فحقق فوزه الثاني على التوالي رافعًا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ16، ليواصل مساعيه للهروب من شبح الهبوط.

وفي إطار نفس الجولة فاز ليون على مضيفه نيكاكسا (2-1) حيث سجل لويس سيرفانتس وفيدريكو فيناس هدفي الضيوف في الدقيتين (61، 89)، بينما سجل برايان جارنيكا هدف نيكاكسا الوحيد في الدقيقة (64).

ورفع ليون، رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع ليواصل صحوته بفوز ثالث على التوالي، بينما تجمد رصيد نيكاكسا عند 21 نقطة في المركز السابع.

وفي مواجهة ثالثة سقط أطلس في فخ الخسارة أمام ضيفه كويريتارو (2-3).

وسجل جون موريلو ولويس رييس هدفي أطلس في الدقيقتين (4، 33)، بينما أحرز صامويل سوزا، وبابلو باريرا، وإيتسون أيون، أهداف كويريتارو في الدقائق (30، 70، 93).

كان أطلس أكمل اللقاء بنقص عددي بعد طرد لاعبه أندرسون سانتاماريا في الدقيقة (67).

وحقق كويريتارو فوزه الثالث على التوالي في بطولة الدوري ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد أطلس عند عشر نقاط في المركز الـ15.

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