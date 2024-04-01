سان جرمان يهزم مرسيليا في عقر داره

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

حسم باريس سان جرمان الذي أكمل مباراته مع غريمه التقليدي مرسيليا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 النتيجة في صالحه 2-صفر، الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وسجل البرتغالي فيتينيا الهدف الأول في الدقيقة 53 إثر تمريرة من الجناح الدولي عثمان ديمبيليه قبل أن يضيف البرتغالي غونسالو راموش الثاني في الدقيقة 85.

ورفع سان جرمان رصيده في صدارة الترتيب إلى 62 نقطة متقدماً بفارق مريح عن بريست الثاني الذي يملك 50 نقطة.

وفشل مرسيليا في فك عقدته المستعصية أمام فريق العاصمة على أرضه حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز على ملعبه فيلودروم منذ أن تغلب عليه بثلاثية نظيفة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2011.

كما ألحق سان جرمان الخسارة الأولى بمرسيليا في ملعبه بعد سلسلة من 19 مباراة لم يخسر فيها الفريق المتوسّطي أي مباراة في مختلف المسابقات.

وهي الخسارة الثالثة توالياً لمرسيليا بعد سقوطه أمام رين 0-2 في الدوري في المرحلة الأخيرة وأمام فياريال 1-3 في الدوري الأوروبي قبل توقّف النشاط خلال النافذة الدولية.

في المقابل حافظ سان جرمان على سجله خالياً من الهزائم في الدوري منذ سقوطه أمام نيس (2-3) في 15 أيلول/سبتمبر الماضي.

ضغط مرسيليا بقيادة هدّافه الغابوني المخضرم بيار ايميريك اوباميانغ في مطلع المباراة من دون أن ينجح في هز شباك الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

وبعد أن تلقى المدافع البرازيلي لوكاس بيرالدو بطاقة صفراء أولى بعد مرور ربع ساعة، طرده الحكم بالبطاقة الحمراء مباشرة إثر اعتراضه أوباميانغ المنفرد بالمرمى (40)، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

بيد أن مرسيليا فشل في استغلال النقص العددي في صفوف منافسه، لا بل نجح سان جرمان في افتتاح التسجيل عبر فيتينيا، قبل أن يوجّه له البرتغالي غونسالو راموش الضربة القاضية قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

بريست يستعيد الوصافة

واستعاد بريست المركز الثاني بفوزه الثمين على مضيفه لوريان 1-0.

ويدين بريست بفوزه إلى مهاجمه رومان دل كاستيو الذي احتفل قبل يومين بعيد ميلاده الثامن والعشرين وقبل ساعات بمولوده الأول، حيث سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 86.

وضرب بريست عصفورين بحجر واحد، فهو عاد إلى سكة الانتصارات بعد خسارة أمام لنس وتعادل مع ليل، واستعاد المركز الثاني من موناكو الفائز على مضيفه متز 5-2 السبت.

ورفع بريست رصيده إلى 50 نقطة بفارق 12 نقطة خلف سان جرمان حامل اللقب وبفارق نقطة واحدة أمام فريق الإمارة.

في المقابل، مُني لوريان بخسارته الثانية في مباريات الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

وحقق المدرب أنطوان كومبواريه عودة ناجحة إلى نانت عندما قاد فريقه إلى الفوز على نيس 2-1 في عقر دار الأخير.

وخرج نانت بالتالي من دائرة الخطر بعد أن رفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع عشر.

في المقابل، وعلى الرغم من احتلاله المركز الخامس برصيد 43 نقطة، لم يتمكن فريق المدرب الإيطالي فرانتشيسكو فاريولي من الحصول سوى على نقطة واحدة في آخر أربع مباريات له على ملعبه "اليانز ريفييرا".

وافتتح ماتيس ابلين التسجيل لنانت (19). وأدرك النيجيري تيريم موفي التعادل لنيس من ركلة جزاء (72)، لكن الضيوف نجحوا في الخروج بثلاث نقاط ثمنية عندما انبرى المصري الدولي مصطفى محمد لركلة جزاء (76).

وعاد مونبلييه أيضا بالفوز من معقل لوهافر بهدفين نظيفين سجلهما جوردان فيري (72) والبديل كريستوفر جوليان (80).

وفرّط رين في الاقتراب من المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية بسقوطه أمام ستراسبورغ 0-2.

وكان بوسع رين لو نجح في الفوز في الصعود إلى المركز السادس على حساب لنس، لكنه بقيَ ثامناً برصيد 39 نقطة.

وحسم ستراسبورغ النتيجة على مدى دقيقتين في الشوط الثاني عندما سجل هدفيه بواسطة مارفان سينايا (71) وجيريمي سيباس من مارتينيك (73).

وتنتظر رين مباراة قوية أمام باريس سان جرمان في نصف نهائي كأس فرنسا الأربعاء.

وفاز تولوز على مضيفه كليرمون فيران بثلاثة أهداف من دون رد، سجلها السويسري فنسنت سييرو (8 من ركلة جزاء و79)، والهولندي تيس دالينغا (73).

ورفع تولوز رصيده إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمّد رصيد كليرمون عند 20 نقطة في ذيل الترتيب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز