كلوب: ليفربول لا يرتبك ولا يرتعش ولا تشغلنا نتائج المنافسين

المصدر: وكالات

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أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول أنه لا ينشغل بنتائج منافسيه مانشستر سيتي وأرسنال، في الصراع الشرس على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم.

قال كلوب عقب الفوز على برايتون 1/2 في الجولة 30 اليوم الأحد "أؤكد لكم أن جوارديولا وأرتيتا في غرفة الملابس قبل وأثناء مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، لم يفكرا في فوز ليفربول بل كل مدرب يركز مع فريقه فقط".

وأوضح المدرب الألماني "بالطبع نتابع نتائج المنافسين ولكن لا تؤثر علينا، ونركز على تحقيق الفوز ومن الرائع أن نضغط على منافسينا".

وتابع مدرب ليفربول "كذلك إذا حقق أرسنال أو مانشستر سيتي الفوز قبل مباراة ليفربول، لا نرتبك أو نرتعش بل نركز على ضرورة تقديم أداء قوي والفوز بالنقاط الثلاث".

وتحدث كلوب عن فوز ليفربول على برايتون، قائلا "أنا سعيد للغاية بأداء اللاعبين ونجاحنا في العودة بعد التأخر بهدف".

وأختتم كلوب تصريحاته بالقول "أفضل أن تهتز شباكنا بهدف مبكر في الدقيقة الأولى بدلا من استقبال هدف في الدقيقة 95".

وقفز ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة مستفيدا من تعادل أرسنال مع مانشستر سيتي حامل اللقب على ملعب الاتحاد.

وتراجع مانشستر سيتي للمركز الثالث برصيد 64 نقطة خلف أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

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