أرسنال يتعادل مع سيتي ويهديان ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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انتهى لقاء القمة بين مانشستر سيتي وأرسنال بالتعادل السلبي فصبت النتيجة في صالح ليفربول الذي قاده المصري محمد صلاح إلى فوز ثمين على برايتون 2-1 ووضعه في الصدارة في المرحلة الثلاثين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

ويحتل أرسنال بقيادة المدرب ميكل أرتيتا، الساعي لإحراز لقبه الأول في الدوري منذ 20 عاما، المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة قبل تسع مباريات متبقية على النهاية بينما يحتل سيتي المركز الثالث برصيد 64 نقطة. وانتزع ليفربول الصدارة بفوزه 2-1 على برايتون آند هوف ألبيون في وقت سابق اليوم الأحد.

على ستاد الاتحاد، عاد صانع ألعاب مانشستر سيتي البلجيكي المتألق كيفن دي بروين إلى صفوف فريقه بعد تعرضه لإصابة طفيفة في الأسابيع الأخيرة علماً أنه غاب لأشهر عدة في مطلع الموسم الحالي قبل أن يعود قبل فترة.

وعلى الرغم من نسبة استحواذ على الكرة بلغت 78 في المئة لصالح سيتي في إحدى مراحل الشوط الأول، بيد أنه لم يختبر حارس أرسنال الاسباني دافيد رايا.

في المقابل سنحت فرصة لأرسنال عندما وصلت الكرة إلى مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس فسددها مباغتة مرت بمحاذاة القائم (8).

وفرض أرسنال رقابة لصيقة على هداف سيتي النروجي العملاق ايرلينغ هالاند الذل فشل في زيارة الشباك في مبارياته الأربع الأخيرة، فشلّ حركته بيقظة المدافعين الفرنسي وليام صليبا والبرازيلي غابريال.

استمر الحذر في الشوط الثاني وكانت المسافات مغلقة تماماً وسنحت فرصة جيدة أمام سيتي لافتتاح التسجيل بتسدسدة لولبية للكرواتي ماتيو كوفاتشيفيتش مرت إلى جانب القائم (47).

واحتفظ سيتي الساعي إلى إحراز لقبه الرابع توالياً (رقم قياسي)، بسجله خالياً من الهزائم على ارضه في آخر 39 مباراة (33 انتصاراً مقابل 6 تعادلات).

في المقابل، نجح أرسنال في وضع حدّ لسلسلة من 8 هزائم أمام سيتي في عقر دار الأخير بانتزاعه التعادل.

واللقاء كان الثالث بين الفريقين منذ مطلع الموسم الحالي وقد حسم أرسنال المباراتين الأولين في صالحه في الدرع الخيرية بركلات الترجيح 4-1 ثم 1-0 ذهاباً على ستاد الامارات في شمال لندن.

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