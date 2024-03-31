قائد نيوكاسل سيخضع لجراحة لعلاج تمزق في الرباط الصليبي

المصدر: وكالات

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‬‬أعلن نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد أن قائده جمال لاسيلس سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي خلال الفوز 4-3 على وست هام يونايتد أمس السبت.

وخرج لاسيلس من الملعب في الدقيقة 17 بسبب إصابة في ركبته اليمنى وقال النادي إنه سيخضع لجراحة الأسبوع المقبل لينتهي موسمه فعليا.

وقال نيوكاسل في بيان "بعد رؤية استشاري متخصص، من المتوقع أن يخضع لجراحة الأسبوع المقبل وسيغيب لمدة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر".

وكان نيوكاسل قد مدد عقد لاسيلس في وقت سابق هذا الشهر ليبقى المدافع (30 عاما) في النادي حتى 2025.

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل، الذي تعرض فريقه لضربة الآن للمنافسة في أوروبا الموسم المقبل، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "إصابة (لاسيلس) تلخص قصة موسمنا".

وأنهى نيوكاسل الموسم الماضي ضمن المراكز الأربعة الأولى ليتأهل لدوري أبطال أوروبا لكنه يحتل المركز الثامن حاليا.

كما اضطر إميل كرافث وتينو ليفرامنتو وميجيل ألميرون للخروج من الملعب بسبب الإصابات بينما افتقد نيوكاسل بالفعل نيك بوب وكيران تريبيير وسفين بوتمان وكالوم ويلسون وجويلينتون ولويس مايلي.

وسيغيب أنتوني جوردون عن مباراة نيوكاسل ضد ناديه السابق إيفرتون يوم الثلاثاء بعد طرده لحصوله على الإنذار الثاني بسبب ركل الكرة بعيدا في الدقيقة 95 من فوزهم المثير على وست هام.

ومما زاد الطين بلة، أن ساندرو تونالي يقضي عقوبة الإيقاف لمدة 10 أشهر بعد أن فرض عليه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عقوبات في أكتوبر تشرين الأول الماضي بسبب انتهاكات لقواعد المراهنة ارتكبها عندما كان يلعب لفريق ميلان الإيطالي.

وقال هاو "للأسف تعرضنا لضربة في كل المراكز.

"كنا متقدمين بنتيجة 1-صفر ثم خرج جمال، وخرج ميجي (ألميرون)، وطرد أنتوني، وخرج تينو. لكن اللاعبين الذين حلوا محلهم كان لهم تأثير إيجابي وهذا هو جمال تشكيلتنا".

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