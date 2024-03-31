صلاح يقلب الطاولة على برايتون ويقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتاً

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتزع ليفربول موقتاً صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على برايتون 2-1 الأحد ضمن المرحلة الثلاثين.

ورفع ليفربول رصيده إلى 67 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط عن أرسنال الذي يواجه مانشستر سيتي على ملعب الأخير لاحقا في مباراة قمة.

واستعاد ليفربول بالتالي نغمة الانتصارات بعد سقوطه أمام مانشستر يونايتد 3-4 بعد التمديد في ربع نهائي كأس إنجلترا قبل توقّف النشاط أثناء النافذة الدولية، ما حرمه من إمكانية تحقيق رباعية رائعة في الموسم الأخير لمدربه الألماني يورغن كلوب.

وكان ليفربول أحرز كأس رابطة الأندية الإنجليزية بفوزه على تشلسي 1-0 بعد التمديد أواخر فبراير الماضي وبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، وينافس بقوة على اللقب المحلي أيضا.

وفاجأ برايتون أصحاب الأرض بهدف مبكر بعد مرور دقيقة و27 ثانية عندما فشل قائد ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك في تشتيت إحدى الكرات فتهيأت أمام داني ويلبيك على مشارف المنطقة فأطلقها مباشرة في سقف الشباك في مباراته الرقم 100 بألوان فريقه الحالي.

ولم يخسر برايتون في آخر 3 زيارات لملعب أنفيلد وتحديداً منذ سقوطه أمام منافسه 1-2 في نوفمبر عام 2019.

وضغط ليفربول لإدراك التعادل وكاد المصري محمد صلاح ينجح لكنه تسديدته اليسارية مرت إلى جانب القائم (9).

وتركّزت هجمات ليفربول عبر الظهير الأيمن الايرلندي الشمالي كونور برادلي لا سيما في غياب الظهير الأيسر الأساسي الاسكتلندي أندي روبرتسون بداعي الإصابة.

وحاول الأرجنتيني ألكسيس ماكاليستر الفائز بكأس العالم ولاعب برايتون السابق، بدوره لكن كرته علت العارضة (12).

واستمرت محاولات ليفربول ووصلت الكرة باتجاه صلاح داخل المنطقة فسددها على الطاير عالية (18).

وأثمر ضغط ليفربول هدف التعادل إثر فشل دفاع برايتون في تشتيت إحدى الكرات فوصلت إلى المهاجم الكولومبي لويس دياس فغمزها داخل الشباك من مسافة قريبة (27).

ومرر المجري دومينيك سوبوسلاي كرة أمامية متقنة باتجاه صلاح لكن الأخير سددها ضعيفة بين يدي الحارس (31).

بدأ الشوط الثاني حذراً من الطرفين قبل أن يُسرّع ليفربول من إيقاعه ورفع دياس كرة متقنة باتجاه صلاح المتربص عند القائم البعيد لكنه لم يتمكن من إكمالها برأسه داخل الشباك (53).

وحاول سوبوسلاي من مسافة بعيدة لكنها مرت إلى جانب القائم (63).

ثم تصدى حارس برايتون الهولندي بارت فربروغن لتسديدة الأوروغوياني داروين نونييس بقبضتيه (64).

ومن أفضل هجمة لليفربول في الشوط الثاني تبادل سوبوسلاي الكرة مع ماكاليستر الذي مرر كرة ماكرة باتجاه صلاح داخل المنطقة فتابعها الأخير بسهولة بيسراه داخل الشباك (65) رافعاً رصيده إلى 16 هدفا في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم.

وظن دياس أنّه سجل الهدف الثالث لليفربول لكنه كان متسللاً (70).

وأشرك مدرب برايتون الإيطالي روبرتو دي تسيربي أحد المرشحين لتدريب ليفربول الموسم المقبل، ورقتين هجوميتين فزجّ بالمهاجم الايرلندي العملاق إيفان فيرغوسون وجناح ليفربول السابق آدم لالانا من أجل تعديل النتيجة وكاد الأخير ينجح في ذلك لكنه سدد بمحاذاة القائم (85).

وتصدى حارس برايتون لتسديدة خطيرة لصلاح (90).

وحافظ ليفربول بالتالي على سجله خالياً من الهزائم على ملعبه في آخر 32 مباراة في مختلف المسابقات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز