بفوز مثير على سيمبا التنزاني..الأهلي المصري يضع قدماً في نصف نهائي دوري الأبطال

المصدر: وكالات

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حقق الأهلي المصري انتصارا مهما، مساء الجمعة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، خارج ملعبه، أمام سيمبا التنزاني.

ووضع الأهلي قدما في نصف نهائي "بطولته المفضلة"، دوري أبطال إفريقيا، وانتصر بنتيجة 1-0، بفضل لاعبه الشاب أحمد نبيل كوكا، الذي سجل هدفه الأول بقميص الأهلي.

وسيستضيف الأهلي نادي سيمبا في مباراة العودة بالقاهرة، يوم 5 أبريل المقبل، حيث سيكفيه التعادل للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن ممثل العرب الثاني المتبقي في البطولة، الترجي التونسي، سيستضيف أسيك ميموساز الكوت ديفواري، مساء السبت.

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