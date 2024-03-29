قيمة ميسي السوقية تتراجع مع إنتر ميامي

المصدر: البيان

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شهدت القيمة السوقية لليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي تراجعاً كبيراً في الفترة الماضية، بعد الإصابات التي لاحقته بشكل متتال هذا الموسم.

وخاض اللاعب البالغ 36 عاما، مع الفريق الأمريكي في الموسم الحالي أول ثلاث مباريات، نجح خلالهم في تسجيل ثلاثة أهداف ولكنه غاب عن المباريات الثلاث التالية بسبب الإصابة.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع "ترانسفير ماركت" المختص في القيم السوقية للاعبين، في شهر نوفمبر الماضي كانت قيمة ميسي السوقية 35 مليون يورو، ولكنها انخفضت الآن إلى 30 مليون يورو.

وأوضح دومينيك بيكر، مسؤول البيانات في الموقع عن قارة أمريكا الشمالية: "يظل ميسي هو نجم الدوري الأمريكي، وبالرغم من عمره لا يزال واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في الكوكب".

وتابع: "عامل العمر مهم بالنسبة لميسي، لقد عانى بشكل متزايد من الإصابات، وكان من المستحيل تجنب خفض قيمته السوقية"، وفقاً لروسيا اليوم.

وكشف ميسي خلال ظهوره الأخير في بودكاست big time مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة عن قراره بشأن اعتزال كرة القدم خلال الفترة المقبلة، حيث قال:"عندما أشعر أن الوقت قد حان لاتخاذ هذه الخطوة سأفعل ذلك دون التفكير في العمر، وإذا كنت أشعر أنني بخير سأحاول الاستمرار دائما في المنافسة لأن هذا هو ما أحبه وما أجيده".

يذكر أن إنتر ميامي، يستعد لمواجهة نيويورك سيتي، مساء السبت القادم في الجولة السابعة من الدوري الأمريكي، الذي يحتل فيه فريق ميسي المركز الثاني بعشر نقاط.

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