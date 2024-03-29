الدوري الإنجليزي يستأنف منافساته غداً.. وقمة السيتي وأرسنال أبرز محطاته

المصدر: وام

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يستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منافساته غداً السبت، بعد فترة التوقف الدولي، وذلك بمباريات الجولة الـ30 والتي ستشهد لقاء مرتقبا في صراع الصدارة يجمع بين فريقي مانشستر سيتي وأرسنال على ملعب "الاتحاد" بعد غد الأحد.

ويدخل الفريقان هذه القمة، بطموح التقدم نحو الأمام وإعاقة المنافس خاصة قبل 8 جولات من نهاية المسابقة، في ظل منافسة ثلاثية على صدارة هذا الموسم مع وجود طرف ثالث هو ليفربول الذي سيلتقي برايتون ضمن منافسات هذه الجولة.

يتصدر أرسنال قمة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 64 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول الثاني بنفس الرصيد من النقاط، في حين يأتي مانشستر سيتي، حامل اللقب، ثالثاً برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة أقل من سابقيه.

وفي ظل هذا التقارب الشديد بين ثلاثي الصدارة، فإن فوز أي من طرفي لقاء القمة في هذه الجولة وخسارة الآخر، يعني تقدمه نحو المقدمة وتراجع الآخر، فيما يترقب ليفربول نتيجة المواجهة والتي سيكون التعادل فيها لمصلحته.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي تقابل مدربا الفريقين، جوار ديولا وأرتيتا في الدوري الإنجليزي الممتاز 8 مرات حتى الآن منذ أن انتقل أرتيتا إلى تدريب أرسنال.

كما يعرف الثنائي بعضهما البعض جيداً، حيث كان أرتيتا جزءاً أساسياً من فريق تدريب جوار ديولا في السيتي بين صيف 2016 وديسمبر 2019 قبل تولي تدريب أرسنال.

وسبق أيضا أن التقى الفريقان أيضاً مرتين في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومرة واحدة في كل من كأس الرابطة ودرع الاتحاد الإنجليزي.

من بين المواجهات الـ 8 التي جمعت السيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن تحت قيادة جوارديولا وأرتيتا، فاز مانشستر سيتي في 7 موجهات، وخسر في واحدة.

وستنطلق مباريات هذه الجولة يوم السبت، والذي يتضمن 7 مباريات على مدار اليوم، أولها ستكون مباراة نيوكاسل يونايتد مع وست هام يونايتد، ثم تشيلسي مع بيرنلي، وتوتنهام مع لوتون تاون، ونوتينجهام فوريست مع كريستال بالاس، وشيفلد يونايتد مع فولهام، وبورنموث مع ايفرتون، واستون فيلا مع وولفر هامبتون.

وتستكمل الجولة بإقامة 3 مباريات تجمع الأولى برينتفورد مع مانشستر يونايتد، والثانية بين ليفربول مع برايتون، والثالثة هي لقاء القمة بين مانشستر سيتي وأرسنال.

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