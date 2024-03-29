مدرب سبورتنغ لشبونة أبرز المرشحين لخلافة كلوب في ليفربول

المصدر: البيان

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زعمت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن الألماني، قرر الاستمرار مع فريقه بعد انتهاء موسم 2023-2024 الجاري.

ويعد ألونسو أحد أبرز المرشحين لتولي الإدارة الفنية في بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي.

وفي الوقت الذي يبحث فيه بايرن ميونخ عن طي صفحة الإخفاقات مع توماس توخيل، مديره الفني الحالي، فإن ليفربول يريد استكمال حقبة النجاحات مع يورجن كلوب، والذي سيترجل عن منصبه بحلول الصيف.

وادّعت "ديلي ميل" بأن ألونسو أجاب على اهتمام ليفربول، فريقه السابق كلاعبٍ خلال الفترة ما بين 2004 و2009، بالرفض.

وأكدت الصحيفة على أن صاحب المباريات الدولية الـ 114 والأهداف الـ 16 بشعار المنتخب الإسباني يرغب في المكوث مع باير ليفركوزن.

وكتبت "ديلي ميل" بهذا الصدد، "هذه القنبلة الصادمة تجعل روبين أموريم، المدير الفني لسبورتنغ لشبونة البرتغالي، أبرز المرشحين حاليا (لقيادة ليفربول)".

وتضم قائمة المرشحين في "استاد آنفيلد" بعض الأسماء الأخرى، مثل روبيرتو دي زيربي، المدير الفني لبرايتون ألبيون الإنجليزي.

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