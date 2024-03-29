ليفربول يستهدف "مرموش" لتعويض محمد صلاح

المصدر: وكالات

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كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية "الخميس" أن نادي ليفربول الإنجليزي يستعد لفترة ما بعد نجمه المصري محمد صلاح منذ وقت مبكر، للتعاقد مع مواطنه عمر مرموش الذي يخطف الأنظار مع نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال الموسم الحالي.

وارتبط محمد صلاح "31 عاماً" بالانتقال إلى دوري روشن السعودي الصيف الماضي لكنه بقي في ليفربول بنهاية المطاف، ومع بقاء عام واحد على عقده مع النادي الأحمر فإن الأخير بدأ بالبحث عن خيارات لتعويض خامس هدافيه التاريخيين، ووقع الاختيار على النجم المصري مرموش "25 عاماً".

وقالت الصحيفة أن مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت حاز على إعجاب مسؤولي ليفربول الذين بدأوا التخطيط لـ "الحياة" ما بعد صلاح ومدربه يورغن كلوب.

وأضافت الصحيفة: أبدى مسؤولو ليفربول إعجابهم بما يقدمه مواطن صلاح في الدوري الألماني بعدما سجل 15 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة في 33 مباراة مع آينتراخت فرانكوفرت.

وأوضحت الصحيفة أن مرموش يرتبط بعقد مع آينتراخت يمتد حتى 2027 لكن بعدما قدمه الموسم الحالي فإن انتقاله إلى أحد كبار أوروبا خلال الصيف المقبل لا يبدو مستبعداً.

يذكر أن مرموش المولود في القاهرة عام 1999 نشأ في نادي وادي دجلة ببلاده، قبل أن ينتقل إلى ألمانيا في 2017 حيث لعب مع فولفسبورغ وسانت بأولي وشتوتغارت قبل أن يستقر مع آينتراخت فرانكفورت منذ العام الماضي.

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