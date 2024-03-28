بديل راسموس هويلوند.. مانشستر يونايتد يسعى لضم مهاجم ريال مدريد

المصدر: البيان

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يسعى مانشستر يونايتد، لإبرام صفقة من صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يستهدف النادي الإنجليزي ضم خوسيلو مهاجم الميرنغي، الذي يلعب للريال معارًا من إسبانيول، حتى نهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد أرسل وفدًا إلى مدريد لمتابعة بعض اللاعبين ومنهم خوسيلو.

ويسعى مانشستر يونايتد، لمعرفة وضع خوسيلو وسعره الحالي، حيث يعتبرونه بديلا لراسموس هويلاند، لا سيما أنه يتمتع بلياقة بدنية جيدة، ويعرف الدوري الإنجليزي حيث لعب 4 مواسم مع ستوك سيتي ونيوكاسل يونايتد.

وأشارت إلى أن أولوية خوسيلو هي البقاء في ريال مدريد، لأنه النادي المحبب له منذ الطفولة، وصرح في أكثر من مناسبة أنه يتمنى انضمامه بشكل نهائي للميرنغي في الصيف.

ولم يحسم ريال مدريد موقفه النهائي بشأن ضم خوسيلو من إسبانيول، لكن هناك حالة من التفاؤل حول إتمام الصفقة، وسيتم اتخاذ القرار مع نهاية الموسم الجاري.

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