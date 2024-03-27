برعاية منصور بن زايد.. كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية تنطلق غداً في سكوتسديل الأمريكية

المصدر: وام

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، تنطلق غداً الخميس، بمدينة سكوتسديل في ولاية أريزونا الأمريكية، الجولة الثالثة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية و"كأس العالم للمربين" أعرق بطولات جمال الخيل العربية والتي بدأت منذ العام 1955.

تشارك في بطولة كأس العالم للمربين، 117 خيلاً، فيما تشارك في بطولة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، 47 خيلاً من أمريكا الشمالية تعود لـ34 مالكاً من الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.

وتم إطلاق كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل في سبتمبر من العام الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ويشتمل على 10 بطولات تقام في دول من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا واستراليا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية بالتنسيق مع جهات الاختصاص في تلك الدول، وخصصت لها جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الخمس الأولى في كل جولة.

وتأتي إقامة بطولة سكوتسديل في القسم الغربي من العالم بالتعاون بين كأس الإمارات العالمي وكأس العالم للمربين، وتتيح البطولة الفرصة لمختلف المربين من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، للمنافسة والحصول على جوائز قيمة هي الأعلى في المنطقة.

يذكر أن الجولة الأولى لكأس الإمارات العالمي لموسم 2024، كانت قد أقيمت في فبراير الماضي في أستراليا من خلال البطولة الأسترالية الدولية للخيل العربية 2024 بمنتزه ويلينجا بمنطقة باولي بوينت، فيما شهدت مملكة البحرين البطولة الثانية التي أقيمت في المنامة في الفترة من 14 -16 مارس الجاري.

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