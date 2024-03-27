دييغو وويسلي يستعدان في دبي لعودة الحياة للكرة الإنجليزية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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استغل البرازيلي ويسلي مورايس «27 عاماً»، مهاجم ستوك سيتي الإنجليزي، فرصة التوقف الدولي للانضمام إلى زميله القديم ومواطنه دييغو كارلوس، لاعب أستون فيلا، في الحصول على فترة راحة قصيرة في دبي، مع مواصلة العمل على رفع معدلات لياقته البدنية في بيئة مختلفة، استعداداً لعودة الحياة إلى مسابقات الكرة الإنجليزية.

وأشار موقع «ستوكس إنتينل» إلى أن الثنائي تجمعهما صداقة قوية منذ أن لعبا معاً في أستون فيلا في الفترة من عام 2019 إلى عام 2023، عندما انتقل ويسلي إلى ستوك سيتي، وإلى أن دييغو «31 عاماً» شارك فيديو لنفسه وويسلي، وهما يتدربان معاً، وظهر اللاعبان في حالة نفسية إيجابية.

وارتدى دييغو خلال الفيديو قميصه البرازيلي، ورغم أنه لم يفز مطلقاً بمباراة دولية كبيرة، فإنه لعب في 6 مباريات دولية، وشارك في حصول البرازيل على ذهبية أولمبياد طوكيو 2022.

وعلق دييغو على الفيديو المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «لا توجد أيام عطلة، أتدرب مع شريكي ويسلي خلال أيامنا في دبي.. أحط نفسك بالأشخاص الذين يلهمونك لتكون أفضل كل يوم».

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