"الأبيض" يفوز على اليمن ويحسم تأهله لكأس آسيا والمرحلة الثالثة لتصفيات المونديال

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حقق منتخبنا الوطني الأول، فوزاً كبيراً على مستضيفه المنتخب اليمني بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة جرت على ملعب إستاد سعود بن جلوي في مدينة الخبر بالسعودية، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة، وحسم "الأبيض" قبل جولتين على نهاية تصفيات الدور الثاني، بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة إلى نهائيات كأس آسيا في السعودية 2027، والتأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأحرز أهداف منتخبنا كل من فابيو دي ليما هدفين في الدقيقتين 14 و22، وسلطان عادل في الدقيقة 35، ليعزز "الأبيض" صدارته لترتيب المجموعة الثامنة بالوصول إلى 12 نقطة من 4 مباريات، وظل المنتخب اليمني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، كما عزز المنتخب البحريني مركزه الثاني بالوصول إلى 9 نقاط بفوزه على ملعب إستاد البحرين الوطني في الرفاع بثلاثة أهداف نظيفة، على منتخب نيبال الذي بقي في المركز الأخير دون أي نقاط أو أهداف.

وقدم "الأبيض" أداءً قوياً منذ الدقيقة الأولى للمباراة، وسيطر على مجريات اللقاء بشكل كامل، وتمكن فابيو دي ليما من افتتاح التسجيل في الدقيقة 14 من ركلة حرة مباشرة سددها قوية من على حدود منطقة الجزاء، ثم عاد اللاعب نفسه، وسجل الهدف الثاني لمنتخبنا وهدفه الشخصي الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من بدر ناصر في الدقيقة 22، وبعدها مر يحيى الغساني بمهارة عالية، ومرر كرة بينية جميلة إلى سلطان عادل، ليواجه الحارس اليمني ويسجل الهدف الثالث لمنتخبنا في الدقيقة 35.

وازداد الأداء سرعة في الشوط الثاني، مع اندفاع المنتخب اليمني الهجومي، ومررت الكرة إلى لاعبنا سلطان عادل في الدقيقة 49، وسدد كرة قوية تصدى لها حارس اليمن، وأنقذ خالد عيسى حارس منتخبنا، فرصة خطيرة للمنتخب اليمني في الدقيقة 52، وأضاع كايو في الدقيقة 78، فرصة تسجيل هدف رابع لمنتخبنا، وانطلق حارب سهيل من الجانب الأيمن ودخل منطقة الجزاء، ولكنه سدد في جسد الحارس اليمني محمد خير الله في الدقيقة 82، ثم تألق الحارس اليمني مجدداً ومنع كايو المنفرد من التسجيل في الدقيقة 83.

وتجدر الإشارة إلى الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثامنة ستقام يوم 6 يونيو المقبل، ويلتقي فيها نيبال مع الإمارات، والبحرين مع اليمن، وذلك بعدما شهدت الجولة الأولى، فوز الإمارات على نيبال 4-0 في دبي، والبحرين على اليمن 2-0 في أبها، وفي الجولة الثانية، فازت الإمارات على البحرين 2-0 في الرفاع، واليمن على نيبال 2-0 في كاتماندو، وفي الجولة الثالثة، تغلبت الإمارات على اليمن 2-1 في أبوظبي، والبحرين على نيبال 5-0 في الرفاع.

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