الأولمبي الإماراتي ثامن غرب آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أنهى منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، مشاركته في النسخة الخامسة من بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً، باحتلال المركز الثامن الأخير بخسارته أمام نظيره منتخب تايلاند بهدف دون مقابل سجله اللاعب شوتي في الدقيقة 28 من عمر المباراة التي جرت في مدينة الإحساء السعودية مساء اليوم،

فيما حل منتخب تايلاند في المركز السابع.

وكان "الأبيض الأولمبي"، قد خسر مباراته في الدور التمهيدي أمام المنتخب المصري بهدف دون مقابل، وخسر في مباراته لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن أمام المنتخب العراقي 4-5 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

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