الصدارة المحلية تشعل المنافسة القارية قبل ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع بدء العد التنازلي لمباريات ذهاب ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تقام على مدار يومي 9، و10 أبريل المقبل، تسعى فرق هذا الدور، والمتصدرة محليا في الحفاظ على مكانتها المتقدمة في جدول ترتيب دورياتها المحلية، للمنافسة بأريحية، على الصعيدين المحلي والقاري، وهو ما ينطبق أيضا على الفرق المتأخرة محليا، الباحثة عن تحقيق إنجاز قاري، لتعويض التراجع المحلي.

وتنتظر هذه الفرق مواجهات محلية، تسعى خلالها فرق الصدارة، للحفاظ على مكانتها، في حين تسعى الفرق الأخرى للارتقاء لمركز أفضل قبل المواجهات القارية، سعيا للمنافسة بقوة على الصعيدين.

وتتصدر 3 فرق جدول ترتيب دورياتها المحلية، حتى الآن، وهي أرسنال الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتظر أن يلتقي أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي 64 نقطة من 26 مباراة، مع كل من مانشستر سيتي، ولوتون تاون، وبرايتون في الدوري الإنجليزي، قبل أن يواجه بايرن ميونيخ ثاني جدول ترتيب الدوري الألماني بـ 60 نقطة، من 26 مباراة، والذي يواجه محليا، بوروسيا دورتموند، وهايدنهايم.

أما ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني 72 نقطة، من 29 مباراة فتنتظره مواجهة محلية واحدة أمام اتلتيك بلباو قبل اللقاء القاري، بينما يلتقي محليا مانشستر سيتي ثالث ترتيب الدوري الإنجليزي بـ63 نقطة من 28 مباراة، مع كل من أرسنال، وأستون فيلا، وكريستال بالاس.

وينتظر فريق باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي بـ 59 نقطة من 26 مباراة، أن يلتقي مع كل من مارسيليا، وكلير مون فوت في الدوري المحلي، ومع رين في نصف نهائي كأس فرنسا، قبل أن يلتقي قاريا، مع برشلونة ثاني جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ 64 نقطة من 29 مباراة، والذي ينتظره أيضا مواجهة محلية واحدة أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني.

كما ينتظر أتلتيكو مدريد خامس جدول ترتيب الدوري الإسباني 55 نقطة، من 29 مباراة، أن يلتقي محليا مع فياريال، قبل أن يواجه بوروسيا دورتموند رابع ترتيب الدوري الألماني بـ 50 نقطة، من 26 مباراة، والذي ينتظره أيضا مواجهة مواطنيه، بايرن ميونخ، وشتوتجارت، محليا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز