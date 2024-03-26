اتهام أنطونيو روديغر بالإرهاب.. تهنئة رمضان تتحول إلى شكوى جنائية

المصدر: البيان

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تعامل أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد، بقوة مع الاتهام الذي وجه له بالإرهاب، بسبب إحدى الصور الخاصة به.

وكان روديغر نشر عبر حسابه على "إنستغرام" صورة لنفسه بثوب أبيض على سجادة الصلاة، ويشير بإصبع السبابة بيده اليمنى نحو السماء، بالتزامن مع استقبال شهر رمضان، وكتب عليها: "تقبل الله صيامنا وقيامنا".

وتعرض روديغر لاتهام مشين من قبل المحرر السابق لصحيفة بيلد، جوليان رايشيلت، الذي كتب على حسابه بشبكة "إكس"، إن ما يفعله روديغر في الصورة علامة مميزة لتنظيم إرهابي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قدم روديغر شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في برلين ضد رايشيلت، كما أبلغ الاتحاد الألماني لكرة القدم، المكتب المركزي لمكافحة جرائم الإنترنت التابع لمكتب المدعي العام الرئيسي في فرانكفورت.

وعندما سئل روديغر عن القضية أثناء تواجده مع المنتخب الألماني، قال إنه لا يريد التعليق عليها.

في المقابل، تمسك الصحفي بوجهة نظره، بعدما كتب منشورا آخر على منصة "إكس" في وقت متأخر من مساء أمس، قال فيه: "حتى عندما يتعلق الأمر بلاعب وطني شهير على وجه الخصوص، لا يمكنك السماح لنفسك بالترهيب، ما يستخدمه أنطونيو روديغر والاتحاد الألماني لكرة القدم هنا هو أساليب الترهيب".

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية، التي نشرت أول تقرير عن هذه القضية، عن وزارة الداخلية الألمانية قولها إن لفتة روديغر "يجب أن يتم فهمها على أنها حالة إيمانية لا تمثل مشكلة من حيث السلامة العامة".

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن "الأمر ينطوي على ذلك بغض النظر عن قيام بعض المتطرفين بإساءة استخدام هذا الرمز لأغراض خاصة".

واختتمت الوزارة بيانها على أن "الأمر يعتمد على الحالة الفردية".

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