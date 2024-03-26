إسبانيا: لا توجد أي مخاطرة بشأن استضافة مونديال 2030

المصدر: وكالات

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أكد خوسيه مانويل رودريجيز أوريبيس، رئيس المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، أنهم "في محادثات مع فيفا" منذ الأسبوع الماضي "للسير جنبًا إلى جنب في القرارات التي يجب اتخاذها" بشأن "قضية روبياليس"، لكنه أعاد التأكيد على قوة استضافة بلاده لمونديال 2030 إلى جانب المغرب والبرتغال، والذي لا يرى فيه أي مخاطرة على الإطلاق.

وخلال هذه المحادثات، أعرب المجلس الأعلى للرياضة عن قلقه بشأن موقف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وأبدى استعداده للتعاون مع الفيفا في حال اتخاذ أي إجراء ضروري من شأنه أن يساعد على استقرار الاتحاد الإسباني.

وقال أوريبيس في تصريحات صحفية خلال حضوره بطولة كأس الملكة لكرة السلة: "ما نفعله أو ما توقفنا عن فعله نود أن يكون بعلم الفيفا وبالتنسيق معه لإيجاد حلول بناءة".

وبسؤاله مباشرة عما إذا كانت تلك القضية ستؤثر على تنظيم مونديال 2030، أجاب أوريبيس "على الإطلاق" وأضاف أنهم تحدثوا مع فيفا "الذي يعلم جيدا أن إسبانيا قادت الترشيح للبطولة"، عندما كان وزيرا للرياضة، "أولا مع البرتغال ثم المغرب".

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