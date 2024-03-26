مدرب البرتغال: رونالدو متجوّع لخوض ودية سلوفينيا

المصدر: البيان

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أثنى روبيرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البرتغالي، على حماسة كريستيانو رونالدو للمشاركة في السيليساو خلال فترة التوقف الدولي الجارية "أيام الفيفا".

وكان رونالدو قد تغيّب عن المواجهة الودية الماضية امام السويد، والتي حقق خلال المنتخب البرتغالي انتصارا كبيرا بنتيجة 5-2.

وسُمح للأسطورة الحية للنصر السعودي (العالمي) بأن يقضي فترةً من النقاهة على جزيرة "أمهات الشيخ" السعودية في البحر الأحمر، وذلك للتعافي من سلسلةٍ من الاستحقاقات القوية مع ناديه.

ومن المقرر أن يعود رونالدو في المباراة الودية الثانية، والتي ستشهد حلول المنتخب البرتغالي ضيفا على نظيره السلوفيني في العاصمة ليوبليانا.

وأكد مارتينيز بأن صاحب القميص رقم 7 "أظهر انتعاشا، وجوعا للتواجد هناك .. إن رونالدو لاعبٌ دائما ما يكون متحفزا وحده".

وواصل في تصريحاتٍ مقتضبةٍ نقلها موقع "بي سوكر" الرياضي، "ذلك هو الأنموذج الذي لطالما قدّمه رونالدو على مدار مسيرته الاحترافية الطويلة".

وتغنّى مارتينيز بنجمه البالغ من العمر 39 عاما، لافتا، "إنه لا زال يلعب كما لو كان أصغر بـ20 عاما".

وفي ختام تصريحاته، اعتبر المدرب الإسباني بأن الودية ضد سلوفينيا "ستكون مباراةً هامةً لرؤية رونالدو فوق أرضية الملعب".

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