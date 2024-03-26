مدرب النرويج: لا أضع قمة مانشستر سيتي وآرسنال في الحسبان

المصدر: البيان

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يرفض ستاله سولباكن، مدرب المنتخب النرويجي، التفكير في الموقعة النارية المرتقبة ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيصطدم آرسنال، متصدر جدول ترتيب المسابقة حاليا بـ64 نقطةٍ في جعبته، وبفارق الأهداف الإيجابية فحسب عن ليفربول، بمانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث بـ63 نقطة.

ويشعر بعض المتابعين والمراقبين بأن القمة المنتظرة في "استاد الاتحاد" قد تصبح مؤثرةً على هوية البطل في موسم 2023-2024 الجاري.

ويتخوّف مشجعو آرسنال ومانشستر سيتي على الجانب الآخر من إمكانية إصابة نجميهما مارتن أوديجارد وإيرلنج هالاند بمعية المنتخب النرويجي.

ويتحضر الأسود لخوض لقاءٍ وديٍ ضد سلوفاكيا ضمن فترة التوقف الدولي "أيام الفيفا"، وذلك على أرضية "استاد أوليفال" في العاصمة أوسلو.

واعترف سلوباكن في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" البريطانية بأنه لا يستبعد مشاركة الثنائي في المباراة كاملةً.

وتطرّق ابن الـ56 عاما إلى الموقعة المرتقبة بين فريقيهما الإنجليزيين، فقال، "أنا ببساطةٍ لا أضع ذلك في الحسبان. كقاعدةٍ، فأنا لا أضع الأمر ضمن الحسبان".

ونقل سلوباكن موقف أوديجارد وهالاند من خوض اللقاء الودي ضد سلوفاكيا.

وكشف الدولي النرويجي السابق، "لقد تحدثت إليهما، وكلاهما متحمسٌ للغاية لخوض المباراة. وأعتقد بأننا يجب أن نسعد بذلك".

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