السجن مدى الحياة للرئيس السابق للاتحاد الصيني لكرة القدم بتهمة الفساد

المصدر: د ب ا

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حُكم على الرئيس السابق للاتحاد الصيني لكرة القدم تشن شويوان بالسجن مدى الحياة بتهمة الفساد، حسبما ذكر تقرير إخباري رسمي اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن محكمة في مقاطعة هوبي وسط الصين قضت بأن تشين استغل منصبه منذ عام 2010 حتى عام 2023 للتأثير في منح المشاريع وبالمقابل تلقى رشاوى تقدر قيمتها بأكثر من 81 مليون يوان (42ر11 مليون دولار).

وقضت المحكمة بأن تشين قد "أضر بشكل خطير بنظام المنافسة العادلة" وأحدث "أضرارا هائلة" في الرياضة، بحسب ما ذكرت "شينخوا".

وتم الإعلان عن التحقيق مع تشين لأول مرة في فبراير 2023، وتم توجيه الاتهام إليه في سبتمبر الماضي.

وينظر إلى هذه القضية على أنها انتكاسة أخرى لكرة القدم الصينية.

يشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ مشجع متحمس لكرة القدم ويريد أن يجعل بلاده لاعبا رئيسيا في هذه الرياضة.

لكن فريق الرجال تأهل مرة واحدة فقط لكأس العالم، وكثيرا ما تعرض مشهد كرة القدم في البلاد لمزاعم فساد في السنوات الأخيرة.

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