لا مجال لتعديلات استجابة لطقوس دينية.. رئيس الاتحاد الفرنسي: لم أمنع لاعبًا من صيام رمضان

المصدر: البيان

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استنكر فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي، ما تردد مؤخرًا بشأن اتهامه بالتمييز الديني ضد اللاعبين المسلمين في رمضان.

وقال ديالو في مؤتمر صحفي "ما تردد في هذا الشأن غير مقبول، بل واجبي هو ضمان الحياد التام بوضع إطار عام للاتحاد مثل المدرسة".

وأضاف "لا مجال لتعديل موعد التدريبات أو تناول الوجبات استجابة لطقوس دينية مهما كانت".

وشدد ديالو "نحترم قناعات الجميع، ولا أحد في الاتحاد الفرنسي، ابتداء مني، منع أحدا من الصيام".

ولفت "لقد سمعت أن أحد مسئولي السلطة الإسلامية قال إنه من الأفضل تأجيل الصيام لمن يمارس رياضة قوية".

وأشار "لقد أراد البعض، الاتجاه بالموضوع إلى المحاكم، ولكن مجلس الدولة وافق على الإجراءات المعلنة".

ونوه "عندما يتم اختيار اللاعبين للمنتخب الفرنسي، لا نسألهم عن الديانة الخاصة بهم".

وختم تصريحاته "الاتحاد الفرنسي يتعرض لمحاكمة سيئة وغير عادلة ومبنية على أسس كاذبة".

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