الولايات المتحدة تواصل احتكارها لقب دوري أمم كونكاكاف

المصدر: أ ف ب

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واصلت الولايات المتحدة احتكارها للقب دوري أمم كونكاكاف لمنتخبات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي في كرة القدم، وذلك بتتويجها بطلة للنسخة الثالثة توالياً، بفوزها في النهائي على غريمتها المكسيك 2-0 الأحد في أرلينغتون بولاية تكساس.

وسبق للمنتخب الأمريكي أن توج بلقب النسخة الأولى في صيف 2021 بفوزه على نظيره المكسيكي بالذات 3-2 بعد التمديد، ثم احتفظ باللقب في صيف 2023 بفوزه على كندا 2-0 بعدما تخطى "إل تريكولور" في دور الأربعة (3-0)، قبل أن يحسم اللقب الثالث الأحد بفضل ثنائية جيو رينا وتايلر آدامز.

وسجل آدامز الهدف الأول في الدقيقة 45 بتسديدة بعيدة، ثم أضاف رينا الثاني في الدقيقة 63 بكرة "على الطاير"، ليحسم اللقب على حساب المكسيك التي فشلت في تحقيق الفوز على غريمتها الإقليمية لمباراة سابعة توالياً في سيناريو لم يتحقق سابقاً بين المنتخبين.

وأمل رينا أن يشكل الفوز باللقب للمرة الثالثة دفعاً للمنتخب لما ينتظره الصيف المقبل ضد عمالقة أميركا الجنوبية، حين يخوض رجال المدرب غريغ بيرهالتر كوبا أميركا على أرضهم بين 20 يونيو و14 يوليو.

ورأى أن الفوز باللقب "جيد من أجل الزخم. نحن كمجموعة معاً منذ فترة ونعلم ما هو مطلوب للفوز بالمباريات الكبرى. نأمل أن نتمكن من الحفاظ على الزخم في كوبا أميركا وربما رفع الكأس".

واعتقد المكسيكيون أنهم حصلوا على فرصتهم للعودة الى أجواء اللقاء حين احتُسِبت لهم ركلة جزاء في الدقيقة 73، نتيجة خطأ من أنتوني روبنسون على سانتياغو خيمينيس.

لكن حكم الفيديو المساعد (في أيه آر) تدخل ليلغي ركلة جزاء ويمنح خيمينيس بطاقة صفراء بداعي التمثيل داخل المنطقة المحرمة.

وتوقف اللعب في الدقيقة 86 ومرتين أخريين في الوقت بدل الضائع نتيجة هتافات صادرة من الجماهير المكسيكية ضد المثليين، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء ومعها احتفاظ الأمريكيين باللقب.

بالنسبة للمدرب بيرهالتر "كان هدفنا طوال البطولة التقدم ومن ثم الحصول على فرصة للعب النهائي والفوز بالمباراة النهائية وقد حققنا ذلك".

ولا تزال المكسيك الأفضل بفارق واضح من ناحية المواجهات المباشرة بين الغريمين بـ37 فوزاً مقابل 24 هزيمة و17 تعادلًا.

وقال مدرب المكسيك خايمي لوسانو "عندما لا تحقق شيئاً ما، عليك أن تتعلم منه. لقد كانوا أفضل في كل شيء تقريباً، من حيث الجودة والضغط وخيارات التسجيل. لقد ضغطوا علينا جيداً ولم نتمكن من إيجاد حلول. إنهم يستحقون الفوز ومن هذه التجارب علينا أن نتعلم قدر الإمكان لنغير الأمور بسرعة".

وعلى غرار الولايات المتحدة المضيفة، تخوض المكسيك غمار كوبا أمريكا الصيف المقبل بين ستة منتخبات من كونكاكاف هي جامايكا وبنما وكندا وكوستاريكا وفريق بيرهالتر.

وتشكل البطولة بروفة للأمريكيين الذي يستضيفون مونديال 2026 مشاركة مع المكسيك وكندا.

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