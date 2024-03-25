رد حاسم من مورينيو عن إمكانية التدريب بالسعودية

المصدر: البيان

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حدد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وجهته المقبلة، في ظل التقارير التي تربطه بالعمل في الدوري السعودي الموسم الجديد.

وغادر مورينيو نادي روما مطلع العام الحالي بعد إقالته، بسبب سوء النتائج.

وقال مورينيو في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "أريد العمل في أوروبا الصيف المقبل، أنا ليس لدي ناد وأصبحت حرًا، لكني أريد العودة للعمل".

وبسؤاله عن مدى إمكانية عودته للعمل في البرتغال، قال: "لا يمكنك قول لا أبدًا، خاصة في كرة القدم".

وأتم: "حياتي هي كرة القدم، وبإمكاني العمل في أي مكان، ليست لدي مشكلة في ذلك".

وسبق لصاحب الـ 61 عاما العمل في الدوري البرتغالي، والإنجليزي، والإسباني، والإيطالي، وكانت من أبرز الأندية التي تولى تدريبها تشيلسي، وريال مدريد، ومانشستر يونايتد.

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