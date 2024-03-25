منتخب أمريكا بطل «كونكاكاف» للمرة الثالثة على التوالي

المصدر: وكالات

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توج المنتخب الأمريكي، بلقب النسخة الثالثة من بطولة دوري أمم أمريكا الشمالية، بالفوز 2-0 على المكسيك، فجر اليوم الإثنين.

وسجل تايلر آدامز وجيوفاني رينا، هدفي المباراة في الدقيقتين 45 و63.

واحتفظ المنتخب الأمريكي باللقب للمرة الثالثة على التوالي، ليواصل احتكاره للبطولة التي انطلقت عام 2018.

وتغلب المنتخب الأمريكي بنتيجة 3-2 على المكسيك في نهائي النسخة الأولى، بينما هزم كندا بهدفين دون رد في نهائي النسخة الثانية.

وكان منتخب جامايكا قد فاز بالميدالية البرونزية لدوري الأمم، بفوزه على بنما بهدف دون رد.

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