وكيل نجم البرسا: فينيسيوس يشجع برشلونة

المصدر: البيان

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تحدث أندريه كوري وكيل أعمال فيتور روكي نجم برشلونة، عن الصفقات البرازيلية التي يضمها نادي ريال مدريد، مشيرًا إلى أن فينيسيوس نجم الميرنغي كان مشجعًا لبرشلونة.

وقال كوري: "ريال مدريد يراهن على المواهب البرازيلية بسبب فشله في ضم نيمار من قبل، ويمكن إثبات ذلك من خلال جنونهم في دفع مبالغ كبيرة مقابل رودريجو وفينيسيوس"

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، تمت خيانتنا من قبل وكيل فينيسيوس الذي كان سينتقل إلى برشلونة، لأنه مشجع للبارسا".

وأكمل كوري في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "إذا فزنا بدوري أبطال أوروبا، فلن يغادر تشافي. إنه يعرف النادي وهو مدرب عظيم، أمامنا 5 مباريات للوصول إلى ويمبلي والفوز باللقب".

وعن لاعبه، قال كوري: "هناك عدة أندية مستعدة حاليا للتوقيع مع روكي مقابل 50 مليون يورو، برشلونة دفع فقط 10 ملايين، ولذلك ستكون صفقة ممتازة، وإذا نجح النادي في إبرام 3 صفقات مماثلة، سيحل النادي مشاكله الاقتصادية".

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