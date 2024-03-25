الضرائب اليابانية تطارد إنييستا محترف «الصقور»

المصدر: طوكيو - أ ف ب

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دفع أندريس إنييستا النجم السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم، المحترف حالياً في نادي الإمارات «الصقور»، ما يتوجب عليه من ضرائب إضافية في اليابان مرتبطة بفترة دفاعه عن ألوان فيسيل كوبي، وفق ما أفاد في بيان، قائلاً إنه أعلن أيضاً عن أرباحه خلال تلك الفترة للسلطات الإسبانية.

واعتبرت السلطات اليابانية أن إنييستا، الذي دافع عن ألوان فيسيل كوبي لخمسة أعوام حتى 2023، لم يعلن عن دخل بقيمة قرابة 5.7 ملايين دولارعن عام 2018، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه» ووسائل إعلام أخرى.

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